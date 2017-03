Snake Pass: Launch Trailer und Grafikvergleich zwischen "Nintendo-Switch"- und PS4-Version

Ab heute ist das Rätselspiel Snake Pass offiziell für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie die neue Konsole Nintendo Switch erhältlich. Zum Start gibt's einen stimmungsvollen Launch-Trailer vom Entwickler Sumo Digital. Ein Youtube-Video stellt die Switch-Version des Spiels derweil in direkten Grafikvergleich mit der PS4-Fassung.

(Quelle: Youtube, ElAnalistaDeBits)

Snake Pass erscheint simultan für den PC, die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sowie den Neuankömmling Nintendo Switch. Da sich die neue Nintendo-Hardware noch in den Kinderschuhen befindet, ist es natürlich interessant zu sehen, wie sich die technisch deutlich schwächere Konsole gegen die Konkurrenz schlägt. Das Ergebnis im Fall von Snake Pass: Offenbar gar nicht mal so schlecht! Über den Youtube-Kanal ElAnalistaDeBits wurde ein Video veröffentlicht (ihr findet es über dieser Meldung), das die Switch-Fassung mit der PS4-Version vergleicht. Und rein augenscheinlich ist Snake Pass auf Nintendo Switch offenbar ganz auf Augenhöhe mit der PS4-Fassung.

Der heutige Mittwoch markiert hierzulande das Veröffentlichungsdatum des Rätselspiels Snake Pass aus dem Hause Sumo Digital. Im Spiel schlüpft Ihr in die schuppige Haut einer Schlange, die sich durch 15 zunehmend anspruchsvoller werdende Welten schlängeln und dabei alles einsammeln muss, was ihr vor die gespaltene Zunge kommt. Pünktlich zum Start hat der Entwickler einen Launch-Trailer veröffentlicht, in dem Ihr euch von der bunten Comicgrafik, den mitunter knackigen Rätseln und der stimmungsvollen Musikuntermalung der Komponistenlegende David Wise (Donkey Kong Country) überzeugen könnt.

