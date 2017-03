Battlefield 1: DLC-Karten kostenlos mithilfe von Premium-Freunden

Seit kurzem gibt es in Battlefield 1 vier neue Mehrspielerkarten, die aber lediglich Besitzer des Premium-Services oder Käufer des DLCs They Shall Not Pass spielen dürfen. Wer nur das Hauptspiel besitzt, schaut in die Röhre.

Damit ist jedoch bald Schluss, wie Entwickler Dice ankündigt. Ab dem 30. März soll es das sogenannte Premium-Freunde-System geben, welches Spielern ohne DLCs ermöglicht die neuen Karten zu spielen, solange sie einen Premium-Besitzer kennen. Sobald ein Spieler mit dem Premium-Service der eigenen Gruppe betritt, wird der Freundesdienst aktiviert und die Mannschaft kann gesammelt Servern mit den neuen Mehrspieler-Karten beitreten.

Allerdings müssen Spieler ohne Premium-Dienst Abstriche hinnehmen. Erfahrungspunkte gibt es beispielsweise nur für die Besitzer der Erweiterung. Alle anderen gehen leer aus, aber ihre gesammelten Punkte verschwinden nicht für immer. Sollten sie sich in Zukunft für den Kauf des Premium-Angebotes entscheiden, werden ihnen die Erfahrungspunkte nachträglich angerechnet.

Außerdem dürfen die neuen Waffen und Fahrzeuge ebenfalls nur Leute in Anspruch nehmen, die auch die Erweiterung gekauft haben. Selbiges gilt für die DLC-exklusiven Medaillen und Kodexeinträge. Anders ausgedrückt: Nicht-Besitzer der Erweiterung dürfen auf den Karten mitspielen, aber nur bedingt etwas anfassen.

Immerhin werden somit Spieler nicht mehr vollständig von den neuen Karten ausgegrenzt, solange sie jemanden als "Premium-Freund" betiteln dürfen. Zudem kann sich die Präsentation von Verdun in Battlefield 1 absolut sehen lassen.

Es brennt in und um Verdun: Mit der Erweiterung They Shall Not Pass steigt die französische Armee in Battlefield 1 ein. Neben neuen Waffen und Fahrzeugen stehen im Mittelpunkt die vier frischen Mehrspieler-Karten, die allesamt französische Schlachten abdecken.