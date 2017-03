Dieses Spiel hat aktuell 94 Prozent auf Metacritic

Persona 5 überzeugt Kritiker aus aller Welt und erntet weitestgehend nichts als Lob. Damit erreicht das japanische Rollenspiel auf der Bewertungsplattform Metacritic eine durchschnittliche Wertung von 94 Prozent, basierend auf derzeit 37 Kritiken. Auch unser eigener Tester ist gerade mittendrin und wird euch bald seine Eindrücke vermitteln. So viel sei schon mal verraten: Er will nicht mehr damit aufhören!

In dem thematisch eher unkonventionellen Rollenspiel ist es eure Aufgabe die Schulbank zu drücken und soziale Kontakte zu knüpfen. Natürlich dürfen dabei auch rundenbasierte Kämpfe nicht fehlen.

Warum das Videospiel rundum gelungen sein soll, erläutert zum Beispiel die amerikanische Seite IGN, die ganze 97 Prozent vergibt: "Persona 5 ist ein massives, wunderschönes japanisches Rollenspiel mit weit über 100 Stunden Spielzeit. Mit mehr zu tun als je zuvor und der stärksten Geschichte der Serie, bietet es eine außergewöhnliche, unvergessliche Erfahrung und zählt leicht zu den tiefgründigsten japanischen Rollenspielen des vergangenen Jahrzehnts".

Game Revolution vergibt sogar satte 100 Prozent und lobt vor allem die Geschichte: "Persona 5 ist der Gipfel des JRPG-Genres und zeigt, wie sonst nur so wenige Male in der Geschichte, wie es ist, wenn eine schöne Story von großen Spielerlebnissen unterstützt wird. Dies ist ein Spiel mit einer wundervollen Persönlichkeit und eines mit mehr Inhalt als fast jedes andere Einzelspieler-Spiel".

Polygon vergibt immerhin noch ganze 90 Prozent und hat auch negative Kritik zu vermerken. "Persona 5 verfrachtet die Serie erfolgreich mit Politur, Reiz und Charme auf neue Höhen. Es hat ein paar Makel, genug, um ein bisschen von den faszinierenden und gewichtigen Themen abzulenken, die das Spiel mit sich bringt".

In Japan ist Persona 5 schon seit dem 15. September 2016 erhältlich. Hierzulande erscheint das Rollenspiel voraussichtlich am 4. April 2017 für PS4 und PS3. Für die Verzögerung bekommt Persona 5 aber einen kostenfreien Zusatzinhalt zum Start.

Während ihr tagsüber in Persona 5 nicht mehr als ein Schüler seid, entfaltet ihr nachts eure Kräfte und werdet zum Dieb. Gemeinsam mit euren Klassenkameraden könnt ihr unzählige Abenteuer bestreiten, aber auch Romanzen dürfen nicht fehlen. In der Bilderstrecke erfahrt ihr noch mehr über das was passiert, wenn die Phantomdiebe übernehmen.