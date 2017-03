Ihr könnt euch ab sofort in Ghost Recon - Wildlands auch als Agent aus The Division kleiden. Ubisoft hat ein kostenfreies Kostümpaket herausgegeben.

Ghost Recon - Wildlands ist bislang das erfolgreichste Spiel 2017, das sollte doch gefeiert werden. Denken sich sicherlich auch die Verantwortlichen bei Ubisoft und hauen kostenfreie Spielgegenstände raus.

Über Twitter kündigt das Unternehmen nun an, dass ihr euren Ghost als Agent kleiden könnt:

Ok Agents, we're very far from home... Unlock now #TheDivision Pack in #GhostRecon Wildlands! You need to own the two games to get it. pic.twitter.com/CeG26jDiEZ