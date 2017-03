Nintendo Switch verkauft sich zum Start in Japan besser als Sonys PS4

Den erstellten Daten der Marktforschungsgesellschaft Media Create zufolge verkauft sich Nintendo Switch zum Start in Japan viel schneller als Sonys PlayStation 4 im gleichen Veröffentlichungszeitraum.

Bislang konnte Nintendo 519.504 Einheiten an den Mann und die Frau bringen. Also mehr als eine halbe Million Stück innerhalb von vier Wochen in Japan. Sonys PS4 hingegen konnte sich in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung nur 439.810 Mal verkaufen. Um die Anzahl von Rund 500.000 Exemplaren zu verkaufen benötigte Sony sogar rund sieben Wochen in Japan.

Zu erwähnen ist hingegen, dass die Verkäufe der Nintendo Switch vor einigen Tagen einen lechten Rückgang zu verzeichnen hatten. Dies könnte mit der Produktion in Zusammenhang stehen, die mittlerweile verdoppelt worden sein soll. Für einen Anstieg könnte künftig auch die Ankündigung des Mehrspieler-Shooters Splatoon 2 sorgen, das exklusiv für Nintendo Switch erscheit.

Dennoch liegt die Umsatzentwicklung der Switch in Japan immer noch hinter ihrem direkten Vorgänger. Nintendos Wii U benötigte nämlich nur drei Wochen, um sich satte 500.000 Mal in Japan zu verkaufen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Konsole damals in der Ferienzeit Japans veröffentlicht wurde. Diesen Vorteil konnte die neue Konsole nicht für sich beanspruchen.

Aber auch in Großbritannien und den USA scheint Nintendo Switch vielversprechende Verkaufszahlen abzuliefern. Leiter der Merchandising-Sparte der Handelskette Gamestop, Eric Bright, erklärte kürzlich, dass die Konsolenverkäufe selbst die Wii in den Schatten stellen könnten, vorausgesetzt, der momentane Trend würde sich nicht verändern. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Immerhin hat sich die Nintendo Wii weltweit ganze 100 Millionen Mal verkauft.

1 von 37 Nintendo Switch - Das sind die Spiele für die Konsole

Nur die Zeit kann zeigen, ob Nintendo Switch in der Lage ist, die Langlebigkeit der Wii zu übertrumpfen. Immerhin ist es erst einen Monat her, dass Nintendos neueste Konsole veröffentlicht wurde. In der Bilderstrecke seht ihr, welche Spiele es für die Konsole gibt.