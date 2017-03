Butter bei die Fische: The Witcher 3 - Wild Hunt gehört mit zu den besten Spielen der vergangenen Jahre. Natürlich kann sich Entwickler CD Projekt Red kaum vor Anfragen nach einer Fortsetzung retten. Eigentlich ist nach dem fulminanten Spiel nämlich Schluss mit den Geschichten um Hexer Geralt. Nun gibt es eine Stellungnahme des polnischen Unternehmens zu diesem Thema:

"The Witcher war als Trilogie konzipiert und damit kann es keinen vierten Teil geben, oder doch?", heißt es seitens des Managements von CD Projekt Red in einem Video bezüglich der Planungen kommender Projekte. "Wir mochten diese Welt sehr. Wir haben mehr als 15 Jahre und viel Geld darin investiert. Wir denken also tatsächlich über eine Fortsetzung nach."

Das komplette Video, in dem die Entwickler auf andere Themen, wie zum Beispiel auch Cyberpunk 2077 eingehen, könnt ihr hier in voller Länge sehen:

(Quelle: Youtube, CD Projekt Red)

Ein Witcher 4 ist also nicht bestätigt und ob Geralt jemals wieder auf den Bildschirm zurückkehren wird, bleibt ungewiss. Jedoch ist es auch nicht ausgeschlossen.

Es ist nicht das erste Mal, dass CD Projekt Red mit einer Fortsetzung der Trilogie oder anderen möglichen Spielen rund um das Witcher-Universum liebäugelt. Doch vorerst gibt es dazu keine konkreten Neuigkeiten.

The Witcher 3 - Wild Hunt hat vieles richtig gemacht, so dass Geralts Abenteuer und dessen Erweiterungen definitiv in das Special: "GOTY - 9 Komplettpakete für PC, PS4 und Xbox One" gehört, einfach weil sich das Abtauchen in das Abenteuer lohnt.

