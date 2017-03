Destiny 2: Das ist bislang zum Spiel bekannt

Die Katze ist aus dem Sack: Destiny 2 erscheint voraussichtlich am 8. September. Erfahrt aus den folgenden Zeilen, was Entwickler Bungie bisher zum Spiel verraten hat.

Neben dem gelungenen Teaser zum Spiel, der zwar toll inszeniert ist, aber nicht viel verrät, gibt es erste Details zum Spiel und zur Hintergrundgeschichte direkt von der offizielen Spieleseite der Marke Destiny.

Die Rote Legion unter Commander Ghaul hat die Erde überrannt und die letzte sichere Stadt ist gefallen. Die Guardians sind erledigt und die verbleibenden Überlebenden fliehen vor den brutalen Invasoren.

Ihr reist zu mysteriösen und bislang unentdeckten Orten unseres Sonnensystems, um neuartige Waffen und Fähigkeiten zu entdecken. Um die Rote Legion und Ghaul zu besiegen, müsst ihr die Helden der Menschheit wieder vereinen und mit voller Kraft zurückschlagen. Nur so könnt ihr eure Heimat wieder zurückerobern. Darüber hinaus erwarten euch "einprägsame Charaktere" in Destiny 2.

Destiny 2 baut nicht auf dem Vorgänger auf. Es ist kein Transfer von Charakteren, Ausrüstung oder Waffen geplant. Dass aller Fortschritt aus Destiny weg ist, wird so auch direkt im Trailer angesprochen: Der Turm und alles was darin war, wurde zerstört. Bei Destiny 2 kommen nun auch PC-Spieler zum Zug und im Sommer ist eine Betaphase geplant. Unklar ist noch, ob diese offen, also für jedermann zugänglich sein wird.

Am 18. Mai könnt ihr dann mit einem Video zum Spiel rechnen, das euch dann Spielmachniken näher bringt. Spieler auf PS4 können zudem mit exklusiven Inhalten zum Spiel rechnen.

Destiny 2 setzt alles auf Null. Ihr könnt nichts aus euren Beutezügen in Destiny mit in die Fortsetzung nehmen. Es gibt bereits ein Feedback mit gemischten Gefühlen zu diesem Schnitt. Im Mai sollt ihr dann auch erstmals erleben können, wie sich das Spiel anfühlt.