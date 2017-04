Xbox Scorpio: Neue Infos voraussichtlich noch diese Woche

Seit der E3 2016 ist bekannt, dass Microsoft mit "Project Scorpio" an einer Hochleistungskonsole arbeitet, die unter anderem Spiele in einer nativen 4K-Auflösung darstellen soll. Abgesehen von ein paar Entwickleraussagen ist es aber bislang ziemlich ruhig um die neue Konsole geworden.

Laut einem Bericht von Jez Corden auf der Webseite Windowscentral wird sich das jedoch diese Woche ändern. Genauer gesagt am Donnerstag, dem 6. April 2017 soll es soweit sein. Wobei sich Corden bei dem Tag nicht einhundertprozentig sicher sei, er habe lediglich davon gehört.

@Dans1210 nah, I know it's next week, not 100% on the day, heard Thursday 1. April 2017

Die neuen Details der Xbox Scorpio sollen in Zusammenarbeit mit einer bekannten Redaktion veröffentlicht werden, die vor kurzem Microsoft besuchen durfte. Den anwesenden Redakteuren wurde vor Ort laut Corden das bislang unangekündigte Forza Motorsport 7 in nativer 4K-Auflösung gezeigt. Insgesamt soll in dem Beitrag des Magazins vorrangig die technische Seite der neuen Konsole im Vordergrund stehen.

In den Wochen darauf folgt laut Corden eine offizielle Enthüllung seitens Microsoft mit dem Fokus auf kommende Videospiele. Neben dem bereits erwähnten Forza Motorsport 7 sollen auch Red Dead Redemption 2, Star Wars Battlefront 2, Fifa 18, Madden 18 und das neue Call of Duty, bei dem es sich Gerüchten zufolge um einen Serienteil im Zweiten Weltkrieg handelt, Teil der Präsentation sein. Allesamt sollen sie auf der Xbox Scorpio in nativer 4K-Auflösung wiedergegeben werden.

Microsoft selbst hat sich bislang nur in Person von Hugues Ouvrard, seines Zeichens Chef von Xbox Frankreich, zu diesen Gerüchten geäußert. Dieser antwortete auf Twitter mit "Nein" auf die Verlinkung eines Beitrags der Kollegen von Gameblog.

