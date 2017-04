Erpressung in Overwatch: Zahlen oder Verlieren

Offenbar treibt das Onlinespiel in Overwatch wieder unerwünschte Blüten. Es wird von Erpressungsversuchen im Spiel berichtet.

"Entweder ihr zahlt, oder ich sabotiere das Spiel". So oder so ähnlich startete eine hochrangige Partie in Overwatch. Über das englischsprachige Forum von Overwatch fasst ein Spieler mit dem Usernamen "Emaias" seine Erlebnisse zusammen.

Als sich passende Teammitglieder gefunden hatten, erhielten alle Spieler eine Nachricht von einem Nutzer mit dem Hinweis, fünf Dollar auf ein Paypal-Konto zu zahlen. Andernfalls würde der Erpresser das Spiel sabotieren.

Die anderen Teammitglieder weigerten sich zu zahlen. Und siehe da - der Erpresser kämpfte im weiteren Verlauf gegen sein Team und das Match ging verloren.

Dieses Thema griff auch der Youtube-Kanal Overwatch Central auf und weist auf dieses Problem hin, das wohl kein Einzelfall gewesen sein soll.

Der Spieler Emaias schilderte den Fall auch gegenüber Blizzard. Gleich von mehreren Mitarbeitern des Kundensupports erhielt er keine brauchbaren Aussagen. Sie verwiesen auf Sony, da das besagte Match im PlayStation Network stattfand.

Doch auch Sony fühlt sich nicht zuständig und verweist an Blizzard, als Hersteller des Spiels.

Somit bleibt ein großes Problem in Overwatch vorerst ungelöst, das den Spielspaß ganz herb verdirbt. Doch das ist nicht die einzige Baustelle in dem beliebten Spiel. Benutzerdefinierte Matches in Overwatch lassen außerdem allerlei Missbrauchsmöglichkeiten zu.

Overwatch ist weit verbreitet und wird weltweit gespielt. Das führt leider auch zu unschönen Entwicklungen und sogar Ausprägungen krimineller Energie im Spiel. Lösungen dagegen gibt es aktuell keine.