Tetris: Therapiemethode für Traumapatienten

Videospiele können möglicherweise Patienten bei der Bewältigung einer traumatischen Erfahrung helfen. Dies behaupten Forscher aus Großbritannien und Schweden in einer aktuellen Studie, wie Der Standard berichtet.

In der Studie haben die Wissenschaftler 71 Patienten untersucht, die nach einem traumatischen Verkehrsunfall in das Krankenhaus von Oxford eingeliefert wurden. Die eine Gruppe spielte innerhalb von sechs Stunden nach dem Unfall 20 Minuten Tetris, während die andere Gruppe herkömmlich betreut wurde. Eine Woche darauf zeigte sich, dass Patienten, die Tetris gespielt haben, viel weniger an den Unfall zurückdenken mussten als die anderen Betroffenen.

Posttraumatische Belastungsstörungen lassen sich jedoch mithilfe von Videospielen nicht verhindern, sondern laut dem Berliner Psychologen Stefan Röpke hauptsächlich abschwächen. Die Idee der Studie sei jedoch vielversprechend und einfach anwendbar, da Spiele wie Tetris oder Candy Crush Saga jederzeit auf dem Smartphone gespielt werden können.

Aufgrund der geringen Anzahl an Patienten und dem kurzen Beobachtungszeitraum liefert die Studie aktuell nur Hinweise auf eine zukünftige Therapieform. Vier Wochen später, so Röpke weiter, waren unter beiden Testbedingungen genauso viele Patienten erkrankt. Es gilt demnach noch viele Eventualitäten abzuklären, die sich möglicherweise erst in einer Langzeitstudie zeigen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Videospiele als Therapieform gehandelt werden. Eine andere Studie hat sich im vergangenen Jahr mit dem Thema bezüglich Rheumaerkrankungen auseinandergesetzt. Außerdem können Videospiele bei der Überwindung von Depressionen helfen.

Tetris ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch eines der beliebtesten Spiele der Welt. Aufgrund von zahlreichen Neuveröffentlichungen gilt es zudem als das meistverkaufte Spiel.