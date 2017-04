Jak and Daxter: Erscheint für PS4 als PS2-Classic inklusive Bonus

Fans der "Jak and Daxter"-Reihe von Naughty Dog dürfen sich jetzt ganz besonders freuen: Noch im Laufe des Jahres will Sony die Trilogie für die PlayStation 4 veröffentlichen.

In einer Pressemitteilung kündigt das japanische Unternehmen an, dass Jak and Daxter - The Precursor Legacy, Jak 2 - Renegade und Jak 3 über den Weg der "PlayStation 2 Classics" die aktuelle Konsolengeneration erreichen. Ebenfalls noch mit dabei ist das Rennspiel Jak X, welches nicht einmal in der 2012 veröffentlichten Jak and Daxter Trilogy für die PlayStation 3 enthalten war.

Bei der Umsetzung handelt es sich wie gehabt bei den "PlayStation 2 Classics" um kein Remake, sondern quasi um eine leicht verbesserte Neuveröffentlichung. Die Auflösung wird auf 1080p gehoben, zudem unterstützen die Spiele Trophäen, Share Play und Remote Play.

Einen Preis und einen festen Veröffentlichungstermin nennt Sony noch nicht. In der Regel kosten Vertreter der PS2 Classics aber zwischen 10 und 15 Euro. Mehr zu Jak and Daxter gibt es übrigens im Test" "Jak and Daxter Trilogy - Frühwerk der Uncharted-Macher in 3D".

Neben Jak and Daxter erscheint dieses Jahr mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy außerdem noch eine weitere ehemalige Spielereihe von Naughty Dog für die PlayStation 4. Die Spiele des berühmten Beuteldachses erhalten im Remake eine deutlich aufpolierte Grafik.

