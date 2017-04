So scharf sieht The Legend of Zelda - Breath of the Wild in 4K aus

The Legend of Zelda - Breath of the Wild sieht bereits auf der Nintendo Switch echt schön aus. Doch dank Emulator ist es möglich, das Spiel sogar in vierfacher HD-Auflösung zu genießen.

(Quelle: Youtube, YamGaming)

Versucht dieses Video doch auf einem Bildschirm laufen zu lassen, der auch 4K darstellen kann. So erlebt ihr auch wirklich die volle Pracht des Spiels.

Normalerweise läuft The Legend of Zelda - Breath of the Wild mit 900 oder 720 Bildpunkten, je nachdem, ob ihr die Switch angedockt nutzt oder mobil verwendet. Durch den Emulator CEMU könnt ihr das Spiel allerdings auch auf PC und in 4K (vorausgesetzt euer Rechner schafft das) spielen.

Das Video ist mit einem Rechner mit den folgendenen Konfigurationen produziert worden:

i7 6700k übertaktet zu 4,3 Gigahertz

Nvidia 1070 Class Card

Corsair h110i AIO

16 Gigabyte von GSkill Ripjaws RAM übertakted zu 2.400 Megahertz

Damit ihr auch die passenden Einstellungen dafür vornehmen könnt, schaut in den englischsprachigen Foreneintrag des CEMU-Blogs.

CEMU ist ein Emulator, der es ermöglicht, Wii U-Spiele auf PC zu spielen. Jetzt zeigt die Software, was noch alles in ihr steckt. The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erschienen.

Wie gut das Abenteuer geworden ist, erfahrt ihr aus dem Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

1 von 10 Zelda - Breath of the Wild: Das "Open World"-Zelda

The Legend of Zelda - Breath of the Wild sieht schon auf Switch und Wii U toll aus. Dank Emulation könnt ihr Links neues Abenteuer sogar in vierfacher HD-Auflösung genießen. Wie famos!