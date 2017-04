Xbox Scorpio: Erste Infos zur Hardware am Donnerstag

Am Montag war es noch ein Gerücht, jetzt ist es bestätigt: Die englischsprachigen Kollegen von Eurogamer werden am Donnerstag, dem 6. April 2017 um 15 Uhr unserer Zeit Microsofts "Project Scorpio" vorstellen.

Genauer gesagt übernehmen die Technikexperten von Digital Foundry, die vorrangig für Grafikvergleiche und Hardware-Analysen bekannt sind, den Job. Der Fokus der Vorstellung wird demnach wohl auf der Hardware der Xbox Scorpio liegen und weniger auf den kommenden Spielen.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/bacxOGerjJ