Mass Effect - Andromeda: Patch 1.05 soll sich Animationen und anderen Problemen annehmen

Entwickler Bioware hat den Patch 1.05 für Mass Effect - Andromeda angekündigt. Das Update soll bereits am Donnerstag erscheinen, sich diversen Fehler und anderen verbesserungswürdigen Problemen annehmen und zudem die viel kritisierten Gesichter im Spiel verbessern. Zudem wurden einige Optimierungen angekündigt, die den allgemeinen Spielkomfort steigern sollen.

Seit knapp zwei Wochen ist Mass Effect - Andromeda inzwischen erhältlich, doch es war wahrlich nicht der glücklichste Start eines durchaus heiß erwarteten Spiele-Blockbusters. Schon im Vorfeld sickerten Bilder der von vielen Spielern bemängelten, weil überaus steifen Gesichtsanimationen durch, und dabei sollte es an der Kritikfront nicht bleiben – mehr dazu erfahrt ihr etwa in unserem umfangreichen Test zu Mass Effect - Andromeda.

Das will der Entwickler Bioware aber nicht auf sich sitzen lassen: Bereits für den kommenden Donnerstag hat das Studio laut der englischsprachigen Seite Game Rant den Patch 1.05 angekündigt, der sich einigen Problemen annehmen soll. Und tatsächlich: Neben Änderungen in der Spiel-Balance will der Entwickler offenbar wirklich Schadensbegrenzung betreiben und sich den leblosen Gesichtern im Spiel widmen.

Folgende Highlights habt ihr vom Patch 1.05 für Mass Effect - Andromeda zu erwarten:

Besser platzierte Tutorials

Die animierten Raumschiffreisen auf der Galaxie-Karte können übersprungen werden

Das Inventar wird vergrößert

Die Darstellung der Augen von Menschen und Asari wird optimiert

Die Entschlüsselungs-Einheiten der Remnant werden günstiger und leichter zu erwerben

Verbesserte Lippensynchronität und Animation, auch bei der synchronisierten Fassung

Verbesserte Animationen, wenn man mit Ryder im „Zick-Zack“ läuft

Verbessertes „Matchmaking“ und Latenz im Mehrspielermodus

Mass Effect - Andromeda ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Nach einer kritischen Rezeption, die dem Hype der Fans im Vorfeld ganz und gar nicht entsprach, haben die Entwickler von Bioware so einiges an Aufräumarbeiten vor sich.