1-2-Switch: Tierschutz-Organisation Peta kritisiert Nintendo für Melk-Spiel

Nachdem die Tierschutz-Organisation Peta zuletzt pelzfreie Warhammer-Figuren gefordert hat, knöpft sie sich nun Nintendo und die Minispiel-Sammlung 1-2-Switch vor.

Ingrid E. Newkirk, die Präsidentin und Mitbegründerin von Peta, richtet ihre Worte in einem offenen Brief direkt an den japanischen Hersteller und kritisiert das Melkspiel in 1-2-Switch. In dem Minispiel messen sich zwei Spieler dem Namen gerecht im Kühe melken. Gewinner ist der, der nach Ablauf der Zeit die meisten Gläser mit Milch gefüllt hat. Für die Peta ist die Darstellung zu unrealistisch und würde den eigentlich grausamen Vorgang zu sehr verharmlosen.

Laut Angaben des Briefes untersucht die Peta seit über 35 Jahren Milchbetriebe und kommt zu der Auffassung, dass das Melken für die Tiere unangenehm sei. Die Organisation fordert Nintendo deshalb dazu auf, die Darstellung realistischer zu gestalten.

Dies könne die gewaltsame Befruchtung von Tieren oder das Schreien der Kühe beinhalten, die noch tagelang ihrem Kalb hinterhertrauern, welches ihnen von Menschen nach nur einem Tag weggenommen wird. Newkirk möchte dafür entsprechendes Videomaterial bereitstellen.

Sollte dem japanischen Unternehmen die Darstellung zu verstörend sein, hat die Peta eine Alternativlösung im Gepäck: Das Minispiel durch eines zu ersetzen, in dem es darum geht genügend Mandeln für Mandelmilch zu sammeln.

Fraglich jedoch, ob 1-2-Switch überhaupt den Anspruch hat, eine realitätsnahe Darstellung für irgendein Minispiel zu bieten. Im Test "1-2-Switch: Minispiel-Sammlung mit Demo-Geschmack" zeigt sich eigentlich eher das Gegenteil. Nichtsdestotrotz nimmt Nintendo demnächst an einem Melkwettbewerb teil.

1-2-Switch setzt voll und ganz auf die Stärken der Joy Cons. Dabei steht nicht nur das Melken im Vordergrund, sondern ihr könnt auch in einem Tanzwettbewerb antreten oder eine bestimmte Anzahl von Kugeln erfühlen.