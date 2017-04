Kingdom Hearts: Spielt bald Noctis aus Final Fantasy 15 mit?

Noctis aus Final Fantasy 15 könnte in einem kommenden Abenteuer der "Kingdom Hearts"-Reihe auftauchen. In einer Umfrage unter japanischen Spielern wurde der Protagonist des Rollenspiels auf Platz Eins möglicher Wunschcharaktere gewählt.

Das japanische Printmagazin Famitsu hat seine Leser befragt, welcher Charakter aus der "Final Fantasy"-Reihe demnächst bei Kingdom Hearts mitmischen darf. Das englischsprachige Magazin Dualshockers hat die Ergebnisse zusammengefasst.

Aus 990 Antworten heraus belegt Noctis mit 237 Stimmen Platz Eins. Es folgt Lightning aus Final Fantasy 13 mit 201 Stimmen. Offenbar kommt die Dame in Fernost bei den Spielern besser an als in westlichen Gefilden. Abgeschlagen auf Platz Drei der Wunschliste folgt Zidane aus Final Fantasy 9.

Kingdom Hearts bietet euch neben eigenen Charakteren auch Gastauftritte von Disney-Figuren und Persönlichkeiten der hauseigenen "Final Fantasy"-Reihe.

Fans von Kingdom Hearts warten nun schon seit Jahren auf Kingdom Hearts 3. Wie es derzeit aussieht, müssen sich die Spieler wohl weiterhin in viel Geduld üben.

Die Wartezeit soll Kingdom Hearts 2.8 überbrücken, welches im Test "Kingdom Hearts 2.8 HD - Final Chapter Prologue: Langer Name, kurzes Spiel" ganz gut wegkam.

1 von 60 Neue Eindrücke aus der Welt von Final Fantasy 15

Noctis nimmt euch in Final Fantasy 15 mit auf eine abenteuerliche Reise. Die kam offenbar bei den Spielern gut an. Immerhin wünschen sich japanische Zocker den Prinzen als Gastcharakter in Kingdom Hearts.