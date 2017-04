Verplappert: Verrät Synchronsprecherin Produktion von Dragon Age 4?

Befindet sich bereits Dragon Age 4 in der Produktion? Die Äußerungen einer Synchronsprecherin sorgen für allerlei Spekulationen.

Die Synchronsprecherin Alix Wilton Regan ist mal wieder im Studio gewesen, um an einer Vertonung zu arbeiten. Auf Instagram teilte sie einen Eindruck ihrer Arbeit mit einem Bild und dem folgenden Text.

"Back in the studio and breaking worlds apart ... she's a very very very angry #Elf.", was übersetzt bedeutet "Ich bin zurück im Studio und zertrümmere Welten ... sie ist eine sehr, sehr, sehr wütende #Elfe." So weit - so unspektaukulär.

Interessant wird diese Äußerung allerdings im Zusammenhang mit dem Fakt, dass Alex Wilton Regan bereits der weiblichen Elfen-Inquisitorin in Dragon Age - Inquisition ihre Stimme geliehen hat.

Anschließend gingen Spekulationen durch die Presse, und Fans schrieben der Synchronsprecherin direkt auf Instagram. Gleich darauf folgt das Dementi.

Sie erklärt: "This is not a #dragonage related post, but, the good news is, there are other elves out there! Promise! Love to all." Was bedeutet "Dies ist kein Statement mit Bezug zu #dragonage, aber die gute Nachricht ist, dass es noch andere Elfen da draußen gibt! Versprochen! Ich liebe euch alle."

Vielleicht hat sich nur jemand im Produzententeam bei ihr gemeldet und um mehr Verschwiegenheit gebeten? Die Fans glauben zumindest dem Dementi nicht und beharren darauf, dass Dragon Age 4 kommt. Immerhin gab es schon mindestens eine eindeutige Andeutung zu Dragon Age 4 in der Vergangenheit.

Eine Fortsetzung wäre nicht verwunderlich, denn die Geschichte des Inquisitors kam gut an, wie auch der dazugehörige Test "Dragon Age - Inquisition: Zurück zu alter Stärke" aufzeigt. Außerdem endet das Abenteuer mit der Mutter aller Cliffhanger.

1 von 43 Die Welt von Dragon Age 3 - Inquisition

Dragon Age - Inquisition ist ein gutes Rollenspiel. Warum also nicht an den Erfolg anknüpfen? Es folgt nun schon wieder eine Andeutung, dass Dragon Age 4 in Arbeit ist.