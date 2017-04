Microsoft verbietet ab sofort Emulatoren im Windows Store

Schluss mit Emulation: Microsoft hat die Richtlinien für den Windows Store aktualisiert und verbietet ab sofort den Vertrieb von Emulatoren.

In Paragraph 10.13.10 auf der Webseite des Unternehmens heißt es seit kurzem wie folgt: "Apps, die ein Spielsystem emulieren, dürfen auf keiner Gerätefamilie verwendet werden." Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass Emulatoren fortan nicht mehr über den jeweiligen Marktplatz für "Windows 10"-PCs, "Xbox One"-Konsolen und Windows Phones vertrieben werden dürfen.

Der Entwickler Nesbox, der im vergangenen Jahr kurzfristig grünes Licht für die Veröffentlichung seines NES-Emulators auf der Xbox One erhalten hat, passt sich der Entscheidung an. Via Twitter gibt er bekannt, dass sein Universal Emulator nicht mehr im Windows Store angeboten wird.

Universal Emulator has been unpublished :( Apps that emulate a game system are not allowed on any device family. https://t.co/tmgw7K6l2q pic.twitter.com/B3pyDZ0IDW