Gearbox setzt kontroversem Key-Händler die Daumenschrauben an

Der "Bulletstorm - Full Clip"-Entwickler Gearbox gibt bekannt, dass er eine Partnerschaft mit dem als kontrovers geltenden Key-Händler G2A eingeht und erhält im Zuge dessen eine Flut der Empörung seitens der Konsumenten. Die Situtation eskalierte so schnell, dass der bekannte Youtuber John "TotalBiscuit" Bain öffentlich bekannt gibt, keine Spiele von Gearbox mehr zu präsentieren, solange G2A seine Geschäftspraktiken beibehält. Gearbox reagiert und stellt nun Forderungen an G2A, wie die Kollegen der englischsprachigen Seite Kotaku berichten.

Pulling coverage plans for it and future Gearbox titles. No support for crooks.