Unholy Night - The Darkness Hunter ist ein Prügelspiel in 2D und erscheint nach Angaben von Online-Händler Amazon voraussichtlich am 19. Juni 2017 für das mittlerweile Jahrzehnte alte SNES (Super Nintendo Entertainment System) - kein Scherz!

Nein, hierbei handelt es sich wirklich nicht um einen verspäteten Aprilscherz. Für das Super Nintendo Entertainment System, das vor weniger als einem Jahr seinen 25. Geburtstag im Westen feierte, soll ein brandneues Prügelspiel erscheinen. Bei Unholy Night - The Darkness Hunter handelt es sich um ein ursprünglich erfolgreich finanziertes Kickstarter-Projekt, das noch im Juni das Licht der Welt erblicken soll.

Dabei erinnert das Beat'em Up vor allem an Klassiker wie Street Fighter 2, nur das die Kämpfer hierbei Nahkampfwaffen tragen. Im Spiel habt ihr die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen Modi.

Im Story-Modus werdet ihr demnach mehr von der Geschichte rund um die unheilige Nacht und den Jägern der Dunkelheit erfahren. In Versus könnt ihr gegen eine KI oder aber auch gegen einen Freund antreten. In Survival müsst ihr einen Gegner nach dem anderen ausschalten, bis ihr selbst ins virtuelle Gras beißt und in Practice könnt ihr trainieren, um eure Fähigkeiten mit den insgesamt sechs unterschiedlichen Charakteren zu verbessern.

Weitere Prügel-Spiele, aber auch andere bekannte "SNES"-Klassiker erwarten euch in der Bilderstrecke. Habt ihr die alte Konsole noch zu Hause und werdet euch Unholy Night - The Darkness Hunter zulegen?