Naruto to Boruto - Shinobi Striker: Video kündigt neues Multiplayer-Spiel an

Nach Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4 ist noch nicht Schluss mit Spielen zur bekannten Anime- und Manga-Serie. Hersteller Bandai Namco kündigt mit Naruto to Boruto - Shinobi Striker ein neues Spiel an, welches dieses Mal vollständig auf Mehrspieler-Partien setzt.

In dem Prügelspiel treten zwei Teams mit je vier Spielern in einer vertikalen Arena-Umgebung gegeneinander an, um festzustellen, wer der wahre Elite-Ninjameister ist. In den Kämpfen kommt die "Third Person"-Perspektive zum Einsatz, die vor allem beim vertikalen Rennen und Springen die bestmögliche Übersicht gewähren soll.

Naruto to Boruto - Shinobi Striker soll darüber hinaus viele bekannte Charaktere und Teams aus der Animeserie bieten, darunter natürlich Naruto, Sasuke und Team 7. Außerdem verweist Bandai Namco auf einen neuen Grafikstil mit vorrangig leuchtenden Farben.

Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Voraussichtlich soll Naruto to Boruto - Shinobi Striker aber noch dieses Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Zeitgleich mit dem neuen Spiel kündigt Bandai Namco außerdem zwei Naruto-Kollektionen für PC, PlayStation 4 und PC an. Die erste hört auf den Namen "Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Legacy" und enthält in einem Steelbook alle vier Spiele der Shippuden-Reihe, sprich Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 3 und Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4 inklusive der Erweiterung Road to Boruto, eine Bonus-Animedisc und ein Artbook.

Die zweite Kollektion ist die Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Trilogy, die lediglich die ersten drei Spiele, namentlich Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 3 enthält. Außerdem wird die Trilogie ausschließlich digital veröffentlicht. Beide Versionen erscheinen voraussichtlich im Herbst 2017.

Ob sich das Finale der "Naruto Shippuden"-Reihe lohnt, erfahrt ihr übrigens im Test "Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4: Das große Ninja-Finale".

Das Finale ist bekanntlich noch nicht das Ende: Mit Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4 beendet Bandai Namco zwar die langjährige Shippuden-Reihe mit einem großen Knall, aber zukünftig wird es noch weitere Spiele im Naruto-Universum geben.