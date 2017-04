Dragon Quest 11: PS4- und 3DS-Spiel in einer Packung

Freude bei japanischen Spielern: Voraussichtlich am 29. Juli erscheint Dragon Quest 11 für den 3DS und die PlayStation 4. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neben dem Veröffentlichungstermin für Japan hat Hersteller Square Enix außerdem eine Sammleredition angekündigt, die wohl definitiv Seltenheitswert besitzt. In der schicken Packung der Edition stecken beide Versionen von Dragon Quest 11, sprich ihr erhaltet ein "PlayStation 4"- und ein 3DS-Spiel zusammen in einem Paket. Das ist ja fast schon wie Hund und Katze, die miteinander auskommen können, aber trotzdem vergleichsweise selten gemeinsam in Erscheinung treten.

Die Sammelbox kostet in Japan 14,960 Yen (cirka 128 Euro) und ist nur über den "Square Enix"-Store erhältlich. Wann Dragon Quest 11 in Europa erscheint und ob eine ähnliche Edition für den westlichen Markt geplant ist, hat Square Enix noch nicht verraten.

Die 3DS- und PS4-Versionen von Dragon Quest 11 unterscheiden sich hauptsächlich technisch und teilweise spielerisch voneinander, während sie inhaltlich dieselbe Geschichte bieten. Die HD-Variante auf der Sony-Konsole setzt vollständig auf 3D-Grafik, während das Nintendo-Handheld einen Mix aus 3D- und 2D-Grafik erhält. Ein neues Video zeigt euch die PS4-Version des kommenden Rollenspiels.

Mit Dragon Quest 11 setzt Square Enix seine zweite langjährige Spielereihe fort, die vor allem in Japan sehr beliebt ist. In Europa fehlt es hingegen Dragon Quest an Popularität, obwohl es mittlerweile die Klassiker Dragon Quest 7 - Fragmente der Vergangenheit und Dragon Quest 8 für den 3DS gibt. Im Test "Dragon Quest 8: Über Frösche, Pferde und Menüführung" erfahrt ihr, ob sich ein Kauf lohnt.

Die "Dragon Quest"-Reihe bietet fast alles, was das JRPG-Herz begehert: Eine vielversprechende Fantasy-Welt, eine interessante Geschichte gepaart mit vielen Charakteren aus der Werkstatt von Dragonball-Erfinder Akira Toriyama und ein unterhaltsames Kampfsystem.