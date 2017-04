Star Wars - Knights of the Old Republic: Arbeitet Bioware an einer Neuauflage?

Möglicherweise arbeitet Entwicklerstudio Bioware Austin an einer Neuauflage des "Science Fiction"-Rollenspiels Star Wars – Knights of the Old Republic. Verantwortlich für das Gerücht ist der Journalist Liam Robertson.

Robertson sorgte schon für so manche Gerüchte rund um die Videospiel-Branche. Viele davon haben sich auch bewahrheitet, wie zum Beispiel die Einstellung des Exklusivspiels Scalebound für Xbox One. Nun behauptet der Journalist, dass Bioware Austin an einer Neuauflage von Star Wars – Knights of the Old Republic arbeiten würde, berichten die Kollegen der englischsprachigen Seite Shacknews.

„Ich habe jetzt erfahren, dass sie im Moment ausschließlich an 'Star Wars'-Spielen arbeiten und sie werden das für unbestimmte Zeit machen. An was sie im Moment arbeiten ist eine Art Remake oder Neuauflage von Knights of the Old Republic", verkündet Liam Robertson, "Ich weiß nicht, wann das Spiel erscheinen soll, aber es befindet sich seit einiger Zeit in Entwicklung. Ich habe auch gehört, dass es inzwischen kein Remake mehr ist, aber es hat als Remake angefangen. Jetzt hat es sich von diesen Blaupausen entfernt und ist zu einem eigenständigen Ding geworden. Ich denke, wir werden sehen als was es sich herausstellt“.

Wenn sich das Gerücht bewahrheitet, dürfte es sich dabei um tolle Neuigkeiten für Fans des "Science Fiction"-Rollenspiels handeln. Erschienen ist Star Wars - Knights of the Old Republic erstmals im Jahre 2003 für PC und Xbox. Zehn Jahre später wurde es auch für iPhone und Android veröffentlicht.

1 von 18 Star Wars - Knights of the Old Republic: Wookies, Droiden und mehr

Star Wars - Knights of the Old Republic zählt zu den beliebtesten Rollenspielen im "Science Fiction"-Genre. In der Bilderstrecke erfahrt ihr mehr zu den Wookies und Droiden des Klassikers.