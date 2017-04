Super Mario, Zelda & Co.: Gamecube-Spiele laufen auf neuem Samsung-Smartphone - Video

Ein Youtube-Video demonstriert: Mit dem neuen Smartphone Samsung Galaxy S8 ist es wohl erstmals möglich, den „Dolphin Emulator“ ernsthaft auf einem Handy zu betreiben. Spiele wie Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda - The Wind Waker und Super Smash Bros. Melee können hier offenbar in flüssiger Bildrate wiedergegeben werden.

(Quelle: Youtube, GuruAidTechSupport)

Bevor sich Nintendo mit seiner Wii aus dem ewigen Hardware-Wettrüsten und Grafikwettlauf der Konsolenriesen verabschiedete, gab es eine kleine, aber durchaus leistungsstarke Konsole, die auf den Namen Gamecube hörte. Der kleine Würfel wurde seinerzeit noch an großen, klobigen Röhrenfernsehern betrieben und brachte Spiele hervor, die auch heute noch hübsch anzusehen sind – etwa Super Mario Sunshine oder The Legend of Zelda - The Wind Waker. Inzwischen, gut 15 Jahre später, ist es offenbar möglich, die Spiele des Gamecube auf einem Telefon zu genießen.

Ein neues Video des Youtube-Kanals GuruAidTechSupport demonstriert, wie der sogenannte „Dolphin Emulator“ (Programm zur Emulation von Gamecube- und Wii-Spielen) auf einem brandneuen Smartphone aus dem Hause Samsung betrieben wird. Das Samsung Galaxy S8 kommt hierzulande voraussichtlich am 28. April 2017 in den Handel und ist offenbar imstande, Gamecube-Spiele flüssig wiederzugeben.

Laut Aussage des Videoerstellers kam es an einigen Stellen zwar noch zu dezenten Einbrüchen in der Bildrate, generell laufen die gezeigten Spiele aber wohl äußerst stabil. Und mit einem externen Controller könnte sich auch die grauenvolle Touchscreen-Steuerung umgehen lassen.

„15 Jahre Gamecube“ – in unserer Bildergalerie bekommt Ihr einen Eindruck von Nintendos beliebter Würfelkonsole. Während die Spiele des Gamecube so langsam aber sicher auch auf kleinen Smartphones laufen, warten Wii- und "Wii U"-Besitzer bis heute auf eine offizielle „Virtual Console“-Lösung durch Nintendo. Vielleicht wird es ja mit der neuen Konsole Nintendo Switch etwas?