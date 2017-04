Die offizielle Ankündigung von Star Wars Battlefront 2 von Hersteller EA und Entwickler Dice steht zwar noch aus, jedoch ist bereits jetzt ein Trailer im Internet aufgetaucht. Auf der Video-Plattform Vimeo stellt der User TheSpicinberg das Video zur Verfügung. Im etwa 30 Sekunden langen Videomaterial werden viele neue Charaktere präsentiert, Umgebungen gezeigt, Vorbesteller-DLC angekündigt und die Möglichkeit einer Einzelspieler-Kampagne dargestellt, die auf den Inhalten des Films Star Wars: Das Erwachen der Macht basiert.

bf2 from TheSpicinberg on Vimeo.

Einzelspieler-Kampagne: Wie bereits erwähnt, baut das Szenario auf "Das Erwachen der Macht" auf. Ihr seht im Trailer, wie der zweite Todesstern am Ende von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" explodiert, was von der Protagonistin vom Waldmond Endor aus beobachtet wird. Sie scheint Teil einer Spezialeinheit der imperialen Sturmtruppen zu sein. Erwähnenswert ist der Umstand, dass ihre Einheit ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern besteht.

Besagte Kämpferin überlebt die Schlacht von Endor und schließt sich der Ersten Ordnung aus "Das Erwachen der Macht" an. Oder aber sie sucht einfach nur nach Rache für den Imperator noch vor der Gründung der Ersten Ordnung. Im Trailer taucht der Schriftzug "The Untold Soldier's Story" auf (Die Geschichte des unbekannten Soldaten). Daher ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, dass sich Battlefront 2 vordergründig mit neuen Perspektiven auf die Geschehnisse von "The Force Awakens" auseinandersetzt und eventuell die filmischen Episoden sechs und sieben miteinander verbindet.

Mehrspieler:

Zwar dreht sich der Trailer hauptsächlich um den Einzelspieler-Modus, ihr seht aber auch einen Teil des Mehrspieler-Szenarios, den allerdings nur in Form von nicht spielbaren Szenen. So seht ihr zum Beispiel die Schlacht von Takodana. Als Kirsche auf der Sahnehaube erwartet euch ein Kampf zwischen Darth Maul und Yoda.

Interessantes Detail am Rande: Im Trailer wird auf Vorbesteller-Boni hingewiesen. Die schalten Helden aus Star Wars: Die letzten Jedi frei. Dabei handelt es sich um die kommende achte Episode der legendären Filmreihe. Die starke Präsenz der Marke PS4 im Trailer deutet darauf hin, dass ein besonderes Abkommen mit Sony besteht. Allerdings handelt es sich dabei noch um reine Spekulation.

Star Wars - Battlefront 2 ist für eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC geplant. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Der Vorgänger, Star Wars Battlefront, hat Spieler weltweit begeistert, musste aber auch aufgrund einer fehlenden Einzelspielerkampagne und eines relativ geringen Umfangs viel Kritik einstecken. Diese Scharten soll der zweite Teil nun auswetzen.