Monatlich werden von der BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) und dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment die deutschen Charts zu Videospielen ermittelt. Einbezogen werden jedoch nur verkaufte Datenträger ab einem Preis von mindestens 20 Euro.

Auf Platz 10 der Charts findet sich der „Open World“-Shooter Mafia 3. Direkt davor auf Platz 9 reiht sich das mittelalterliche Multiplayer-Spiel For Honor ein, bei dem Hersteller Ubisoft erst kürzlich aufgrund eines Boykotts seitens der Spieler wegen Mikrotransaktionen einlenken musste.

Auf Platz 8 befindet sich das Bauklötzchen-Spiel Lego Worlds, in dem ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Wer hätte gedacht, dass 1-2-Switch es im März sogar auf Platz 7 der Charts schafft? Im Test: „1-2-Switch – Minispiel-Sammlung mit Demo-Geschmack“ konnte uns das Exklusivspiel von Nintendo nämlich nicht vollends überzeugen.

Der Fußball-Simulator Fifa 17 findet sich auf Platz 6 wieder, während auf Platz 5 Dauerbrenner und Action-Spektakel Grand Theft Auto 5 Einzug hält, das immerhin schon seit dem 17. September 2013 erhältlich ist. Übrigens wurde vor gut einem Monat der Online-Modus von GTA 5 mit einem neuen Update versorgt.

Auf Platz 4 befindet sich das neueste Rollenspiel von Entwicklerstudio Bioware Mass Effect - Andromeda, in dem es eure Aufgabe ist, neue Heimatplaneten für die Menschheit zu finden. Platz 3 belegt der Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands, der vor allem für Koop-Freunde interessant sein dürfte.

Das Exklusivspiel für PS4 Horizon - Zero Dawn reiht sich auf dem zweiten Platz der deutschen Verkaufscharts ein. Jetzt ratet mal, welches Videospiel es auf Platz 1 geschafft hat.

Die Rede ist natürlich von "Open World"-Abenteuer The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Falls ihr Interesse an dem Fantasy-Spiel habt, werft doch einen Blick auf den Test: "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

1 von 10 Zelda - Breath of the Wild: Das "Open World"-Zelda

The Legend of Zelda - Breath of The Wild bietet unzählige Möglichkeiten, euch die Zeit zu vertreiben. In der Bilderstrecke erfahrt ihr um welche Möglichkeiten es sich dabei handelt. Erschienen ist das Abenteuer, das ihr mit dem Helden Link bestreitet, am 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch.