Call of Duty - Black Ops 2: Ab sofort auf der Xbox One spielbar

Abwärtskompatibilität sei Dank: Ab sofort können Besitzer von Call of Duty - Black Ops 2 den Shooter auch auf der Xbox One spielen. Alles, was ihr dafür benötigt, ist entweder ein digitales Exemplar des Spiels auf der Xbox 360 oder die Einzelhandelversion, die ihr anschließend auf der Xbox One aktivieren könnt.

Ein erneuter Blick auf den Serienteil von 2012 könnte sich sogar lohnen, gilt er doch als einer der besseren Vertreter der vergangenen Jahre. Die Einzelspieler-Kampagne, die erstmals innerhalb der "Call of Duty"-Reihe Entscheidungen und verschiedene Enden bietet, läuft zum Beispiel auf der Xbox One an vielen Stellen um einiges flüssiger als das "Xbox 360"-Original, wie ein Video des Youtube-Kanals VG Tech zeigt.

Herzstück von Call of Duty - Black Ops 2 ist jedoch serientypisch der Mehrspieler-Modus, der sogar noch bis heute gespielt wird. Dank zahlreichen Modi und dem überarbeiten Boni-Modell (statt Tötungen werden Punkte belohnt) konnte Entwickler Treyarch viele Spieler binden. Mit der Veröffentlichung auf der Xbox One kehren vermutlich noch ein paar mehr Spieler zurück, die vom aktuellen Ableger Call of Duty - Infinite Warfare enttäuscht sind.

Nicht zu vergessen ist der Zombie-Modus, der traditionell zu den Treyarch-Spielen gehört. Damit bietet Call of Duty - Black Ops 2 insgesamt ein umfangreiches und unterhaltsames Shooter-Paket, welches schon im Test "Black Ops 2 - Wenn der Fortschritt ins Straucheln kommt" trotz schwächelnder Technik überzeugen konnte.

Die Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 soll auch mit der kommenden Xbox Scorpio beibehalten werden. Vor wenigen Tagen hat Microsoft erste Hardware-Details zur kommenden Konsole enthüllt.

