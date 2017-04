Die Standalone-Erweiterung zum Action-Abenteuer Uncharted 4 - A Thief's End nennt sich Uncharted – The Lost Legacy und soll in Europa offiziell am 23. August 2017 für PlayStation 4 erscheinen. Der Preis beläuft sich auf 39,99 Euro.

Uncharted – The Lost Legacy kann ohne Besitz des Hauptspiels gespielt werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Chloe, die euch bereits aus Uncharted 2 – Among Thieves und Uncharted 3 – Drake's Deception ein Begriff sein dürfte. An ihrer Seite hält sich vor allem die Söldnerin Nadine Ross auf, die in Uncharted 4 ein paar kämpferische Auftritte hinlegt. Den bekanntesten Protagonisten der „Uncharted“-Reihe, nämlich Nathan Drake, sollt ihr in der Erweiterung jedoch nicht zu Gesicht bekommen. Besitzer der Deluxe Edition, des Explorer’s Packs oder des Triple Packs erhalten die Standalone-Erweiterung kostenlos als Download. Alle anderen können sich für knapp 40 Euro in das Abenteuer stürzen.

Erst kürzlich verkündete Entwicklerstudio Naughty Dog in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite International Business Times, dass es länger als zehn Stunden dauern könnte, um Uncharted - The Lost Legacy durchzuspielen. Den Grund für eine derart große Erweiterung nannten sie auch: „Es ist Jahre her, da haben wir auf die Frage, ob wir jemals eine Einzelspieler-Erweiterung für Uncharted machen gesagt, dass wir nicht die Selbstdiziplin dafür haben. Wenn wir versuchen [eine Erweiterung] zu machen, dann entwickeln wir ein ganzes Spiel“.

Habt ihr abseits der Erweiterung auch Interesse an dem Hauptspiel, werft doch einen Blick auf den Test: "Uncharted 4 - Genau deshalb braucht ihr eine PlayStation 4".

1 von 86 Die Bildschirmabenteuer in Uncharted 4

In Uncharted 4 begeht ihr euch auf das vermutlich letzte Abenteuer mit Nathan Drake und seinen Freunden. Welche haarsträubenden Bildschirmabenteuer ihr dabei erlebt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.