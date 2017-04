Stardew Valley: Collector's Edition für Sammler veröffentlicht - Trailer

Das Landleben-Abenteuer Stardew Valley ist ab sofort auch in einer Collector's Edition erhältlich, die neben dem Hauptspiel mit zusätzlichen Dreingaben erscheint. Sammler dürfen sich auf den offiziellen Soundtrack, eine Karte des Stardew Valley und ein kleines, mit Illustrationen versehenes Guide-Buch freuen. Der offizielle Trailer gibt Euch einen kleinen Vorgeschmack.

In digitaler Form ist Stardew Valley bereits seit dem vergangenen Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, nun sollen Sammler bald auch etwas bekommen, das sie sich ins Regal stellen können. Wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet, hat der Publisher 505 Games den Trailer zu einer neuen Collector's Edition veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel mit diversen Extras kommen soll, darunter dem 33 Songs umfassenden Soundtrack des Spiels, einer Karte von Stardew Valley und einem kleinen Guide-Buch der Künstlerin und Autorin Kari Fry.

