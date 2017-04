NES Classic Mini: Produktion der Retrokonsole wird offiziell eingestellt

Nintendo stellt die Produktion des NES Classic Mini in allen Gebieten von Nintendo of America ein. Die letzten Stückzahlen der beliebten Retrokonsole sollen noch im April in den Läden eintreffen.

Nach dem Gerücht, dass Nintendo die Produktion der Mini-Konsole eingestellt hat, sorgt die Stellungnahme eines Vertreters von Nintendo für Klarheit. In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite IGN geht dieser auf die letzten Lieferungen ein: „Über den April erhalten die Territorien von Nintendo of America die letzten Lieferungen von Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition in diesem Jahr". Ob diese Gebiete auch den europäischen Markt betreffen ist nicht bekannt - die Wahrscheinlichkeit ist jedoch groß.

Weiterhin empfiehlt er jedem Interessenten der Konsole Eigeninitiative: "Wir ermutigen jeden, der interessiert ist diese Konsole zu erhalten, um Einzelhandelsgeschäfte hinsichtlich der Verfügbarkeit zu überprüfen. Wir verstehen, dass es für viele Verbraucher schwierig war [eine Konsole] zu ergattern und dafür entschuldigen wir uns. Wir haben uns das Feedback der Kunden angehört und wir schätzen das unglaubliche Interesse der Verbraucher und die Unterstützung für dieses Produkt".

Gerade zum Weihnachtsgeschäft 2016 stellte NES Classic Mini als Verkaufsschlager heraus. Rund 196.000 Stück wanderten in den USA bereits in einem Monat nach Veröffentlichung über die Ladentheke. In Japan waren es sogar noch mehr. Nachdem die Konsole vielerorts ausverkauft war, stieg der Preis vor allem bei Online-Händlern drastisch an.

Zusammen mit der Konsole soll übrigens auch die Produktion des NES Classic Controllers eingestellt werden, welcher mit anderen "Nintendo"-Konsolen, wie Wii und Wii U kompatibel ist.

1 von 72 NES-Spiele für die Ewigkeit: Klassiker für das Nintendo Entertainment System

Über 70 Klassiker für das Nintendo Entertainment System findet ihr in der Bilderstrecke. Viele Videospiele davon lassen sich auch auf der Nintendo Classic Mini finden. Hattet ihr das Glück eine der Mini-Konsolen zu ergattern?