Die Hybrid-Konsole Nintendo Switch hat sich innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung besser verkauft als jede andere Nintendo-Konsole in der Geschichte.

Kürzlich wurde bekannt, dass Nintendo Switch sich zum Start in Japan besser verkaufte als Sonys PS4. Jetzt wurden weitere Verkaufszahlen der Hybrid-Konsole genannt. Im März hat sich Nintendo Switch laut dem amerikanischen Marktforschungsinstitut NPD Group mehr als 906.000 Mal verkauft, so berichtet Businesswire. Das macht die Hybrid-Konsole zu einer der sich am schnellsten verkauften Videospiel-Konsolen aller Zeiten.

Ebenso sind erste Verkaufszahlen zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild genannt geworden. Demnach konnte das "Open World"-Abenteuer über 1,3 Millionen Mal an den Mann und die Frau gebracht werden. Mehr als 925.000 Einheiten gingen dabei für Nintendo Switch über die Ladentheke. Die restlichen 460.000 Stück wurden für Nintendos Vorgängerkonsole, die Wii U verkauft.

Das bedeutet, dass The Legend of Zelda - Breath of the Wild für Nintendo Switch bessere Verkaufszahlen erreichen konnte als die Konsole selbst. Vermutlich kommt dies durch Käufer zustande, welche sowohl die Limited Edition, als auch die Standard Edition erworben haben.

Diese Verkaufszahlen reichen aus, um The Legend of Zelda - Breath of the Wild zum bestverkauften Starttitel aller Zeiten von Nintendo zu krönen. Außerdem verkauft sich das Videospiel bisher besser als alle bisherigen Videospiele der "The Legend of Zelda"-Reihe und findet auch in den zehn meistverkauften Videospielen im März in Deutschland seinen wohlverdienten Platz.

1 von 10 Zelda - Breath of the Wild: Das "Open World"-Zelda

Dass The Legend of Zelda - Breath of the Wild einen derart erfolgreichen Start hinlegen konnte, hat vermutlich unter anderem mit der wunderschönen offenen Spielwelt zu tun. Was ihr in Hyrule alles erleben könnt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.