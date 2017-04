Keine Pause bei Capcom: Der Entwickler arbeitet nicht nur an einem Gratis-DLC zu Resident Evil 7 - Biohazard, sondern sammelt auch schon erste Pläne für die Fortsetzung.

Dies bestätigt der verantwortliche Produzent Jun Takeuchi im vierten Teil einer "Making of"-Reihe. Für Resident Evil 8 seien die Pläne "längst in Bewegung" und Spieler werden erkennen, dass sich der Nachfolger in einigen Punkten deutlich von Resident Evil 7 unterscheiden wird. Takuchi deutet jedoch an, dass die Kernstärken des Vorgängers, darunter der Fokus auf die Horroraspekte, beibehalten werden.

Das Team, so Takeuchi weiter, wollte, dass Resident Evil 7 der "Start einer neuen Art von Survival-Horror und einer neuen Serie wird". Für den Nachfolger will Capcom nun mit den aktuellen Plänen den Survival-Horror als Ganzes weiterbringen. Wie genau, lässt er noch offen.

Ein wichtiger Punkt könnte dabei aber die fortschreitende Entwicklung der Technik sein, sowie der Umstand, dass sich vielleicht die Wünsche der Spieler verändern. Nichtsdestotrotz will Takeuchi an seiner Vorstellung von Horror festhalten und diese beinhaltet Charaktere, die eine schwierige, scheinbar unmögliche Hürde überwinden müssen. Aus diesem Grund werde das nächste Resident Evil erneut dieser Formel folgen, ebenso wie die Spiele danach.

Resident Evil 7, welches für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, sei schließlich nur der Anfang gewesen, mit dem Ziel ein "Meisterwerk im Bereich von Survival-Horror" abzuliefern. Ob das geklappt hat, erfahrt ihr im Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will".

