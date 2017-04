The Last of Us 2: Neue Kampftechniken im Spiel?

Neil Druckmann, der Drehbuchautor von The Last of Us 2 meldet sich mal wieder zu Wort und postet ein Bild der Produktionsarbeiten. Und dieses Bild sorgt für Spekulationen.

Das Bild, welches Druckmann auf Twitter mit der Welt geteilt hat, zeigt seine Kollegin Halley Gross im Studio. Bezug nehmend auf ihre Pose schreibt Druckmann: "Ohne Mist. Meine Co-Autorin erschreckt mich ziemlich."

Klar könnte ihre pose lediglich Blödelei sein, doch Fans glauben bereits, dass dieses Bild eine Andeutung für eine Neuerung im Spiel ist. Denn Halley Gross sitzt auf einer Attrappe für Videoaufnahmen. Diese Attrappe soll eindeutig ein Pferd darstellen, welches die Grafiker im Entwicklungsprozess noch entsprechend ins Spiel einbinden.

Gross zeigt sich in kämpferischer Pose mit einem Gewehr in der Hand. Könnte es daher sein, dass ihr in The Last of Us 2 auch von einem Pferderücken aus kämpft? Im Vorgänger dienten die Tiere lediglich zum Transport der Protagonisten und ließen euch im Spiel verschnaufen, da außer Reiten mit den Pferden nichts weiter möglich war.

Vielleicht geht es in der Fortsetzung auch auf dem Pferderücken rasanter zur Sache? Vielleicht haben Gross und Druckmann auch einfach nur im Studio geblödelt. Wir werden es alle sehen.

Zur Geschichte des Spiels soll übrigens angeblich die Bibel Hinweise liefern.

The Last of Us 2 erscheint voraussichtlich noch dieses Jahr für PS4.

The Last of Us begeisterte Fans und Kritiker. Somit wird jeder Schnippsel an Informationen ausgewertet, interpretiert und vielleicht sogar zuviel ernst genommen, wie es jetzt der Fall ist.