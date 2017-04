Star Wars Battlefront 2: Sondereditionen und Bonus für Vorbesteller

Natürlich gibt es auch für Star Wars Battlefront 2 besondere Spieleditionen und auch Boni für Vorbesteller. Electronic Arts hat diese Besonderheiten jetzt vorgestellt.

Es gibt neben der normalen Spielvariante nämlich auch eine "Deluxe"-Edition, die euch mehr Umfang bietet. Die Vorbesteller-Boni sind in dieser Version gleich inbegriffen, egal ob ihr sie vorbestellt oder nicht.

Und das gibt es im Einzelnen laut dem englischsprachigen Magazin Gamespot:

Vorbesteller-Boni:

exklusive Outfits, angelehnt an Ray und Kylo Ren aus dem Film "Star Wars - The Last Jedi"

Modifikator für die epischen Fähigkeiten von Kylo Ren und Ray (noch ist unklar, was das für Fähigkeiten sein werden)

Modifikator für die epischen Fähigkeiten des Millenium Falken (ebenfalls unklar, was das sein wird)

Deluxe Edition:

Neben den Vorbesteller-Boni gibt es folgende Zusätze für diese teurere Spielvariante.

drei Tage früher Star Wars Battlefront 2 als alle anderen spielen

verbesserte Versionen der Trooper-Klassen (Offizier, Spezialist, Schwergepanzert und Stoßtrupp)

vier epische Upgrades der Fähigkeiten für eure Trooper

direkter Zugriff auf neue Waffen und -modifikationen für eure Trooper

Derweil wird es wahrscheinlich keinen Season Pass für Battlefront 2 geben. In einem Interview mit Mashable äußerte sich der Creative-Director Bernd Diemer so, dass EA nicht an einem Season Pass arbeite, sondern an "etwas anderem". Dieses Andere solle die User länger an das Spiel binden als ein Season Pass und dabei nicht die Community fragmentieren. Was genau das zu bedeuten hat, werdet ihr sicherlich vor der Veröffentlichung erfahren.

Welch offenbar riesigen Umfang das Spiel bieten soll, erfahrt ihr aus dem Bericht "Star Wars Battlefront 2: Weltraumschlachten und Story-Modus aus imperialer Sicht".

Star Wars Battlefront 2 erscheint voraussichtlich am 17. November für PC, PS4 und Xbox One.

