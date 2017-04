Das kommende Star Wars Battlefront 2 soll neben dem bewährten Mehrspielermodus mit einer neuen Story-Kampagne kommen. Und diese stammt aus der Feder zweier Autoren, die sich mit der Materie auskennen: Walt Williams, der etwa auch die Geschichte von Spec Ops - The Line schrieb, und Mitch Dyer, der in der Vergangenheit als Videospieljournalist tätig war.

In der vergangenen Woche wurde offiziell der Nachfolger zum Multiplayer-Spiel Star Wars Battlefront aus dem Jahr 2015 angekündigt. Star Wars Battlefront 2 soll sich diesmal allerdings nicht nur auf hitzige Mehrspielerpartien konzentrieren, sondern auch mit einem waschechten Story-Modus aufwarten, der eine neue Geschichte aus Sicht des Galaktischen Imperiums erzählen soll.

Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, wurde diese neue Handlung von den Autoren Walt Williams und Mitch Dyer aufs Papier gebracht – eine durchaus spannende Kombination: Während Ersterer nämlich etwa für die Geschichten von Spielen wie Spec Ops - The Line verantwortlich zeichnet, handelt es sich bei Dyer um einen ehemaligen Redakteur der Webseite IGN, der inzwischen für den Entwickler EA Motive in Montreal arbeitet.

Excited to finally reveal what @MitchyD and I have been working on for the last year. Can't wait for you to meet Inferno Squad. #StarWars https://t.co/J4qJlWMmxH