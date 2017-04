We Game: Steam bekommt ernsthafte Konkurrenz

Steam bekommt ernsthafte Konkurrenz. Eine chinesische Plattform öffnet die Pforten und stellt sich global auf.

Ursprünglich ist die Online-Plattform "Tencent Games Platform" für PC-Spieler nur auf den chinesischen Markt beschränkt gewesen. Hinter der Lösung steht der Medienkonzern Tencent.

Die Nachricht wird aktuell durch Daniel Ahmad, einem Börsenanalysten bei Nikkei Partner über Twitter verbreitet.

Looks like Tencent will rebrand its 'Tencent Games Platform' to 'WeGame'.



It's basically Tencent's version of Steam. pic.twitter.com/Rx7ndSXJVM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 16. April 2017

Neben Steam gibt es durchaus andere Plattformen, wie GOG, die online PC-Spiele anbieten. Doch bislang konnte keiner an der Vorherrschaft von Steam rütteln. "We Game", so der internationale Name des kommenden Service, könnte dies aber.

Unter anderem deswegen, weil der Service, der sich bisher nur auf China beschränkt hat, jetzt schon mehr als 200 Millionen Nutzer zählt, während Steam "nur" auf 125 Millionen Mitglieder kommt.

Zudem steht mit Tencent ein solventer Konzern hinter dem Angebot. Das Unternehmen besitzt die Entwickler Riot Games und auch Supercell. Sie haben sogar Anteile an Activision Blizzard und Epic Games. Beteiligungen an Hollywood-Projekten bereichern außerdem deren Portfolio. Solltet ihr den Namen Tencent bislang noch nicht gehört haben, erwartet euch eine Überraschung.

Noch ist unklar, wann "We Game" wirklich international verfügbar sein wird. Doch Steam erwartet einen starken Konkurrenten.

