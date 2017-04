Rocket League: Mit 30 Millionen Spielern weiter auf Erfolgskurs

Wie das Entwicklerstudio Psyonix vor Kurzem via Twitter mitteilte, erreichte das Sport-/Rennspiel Rocket League eine beeindruckende Anzahl von 30 Millionen Spielern und befindet sich damit weiterhin auf Erfolgskurs.

Über 30 Millionen Spieler tummeln sich mittlerweile auf PC, PS4 und Xbox One, um unter anderem mit einem virtuellen Fahrzeug den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Vor drei Monaten erreichte Rocket League eine Anzahl von 25 Millionen Spielern. Damit gelang es dem Entwicklerstudio Psyonix weitere fünf Millionen Fans seit Januar für sein Arcade-Spiel zu begeistern.

Auf Twitter sprechen die Entwickler ihren Dank aus: "An all unsere 30 Millionen Spieler auf der gesamten Welt: Danke!".

Wow!

Wow!

Wow!

Chat disabled for 4 seconds.



Grund für den Erfolg von Rocket League könnten die kostenlosen Inhalte darstellen, mit denen das beliebte Videospiel ständig erweitert wird. Mit der jüngsten kostenlosen Aktualisierung ist auch der neue Spielmodus „Dropshot“ ein weiterer Lieferant für andauernden Mehrspieler-Spaß.

Wer sich nicht sträubt etwas Kleingeld auszugeben, kann auch dem zuletzt veröffentlichten und kostenpflichtigen DLC „The Fate of the Furious“ eine Chance geben. Die Erweiterung sorgt für ein neues Fahrzeug, den Dodge Ice Charger, und weitere Anpassungsmöglichkeiten für eure Lieblingsfahrzeuge, wie Räder und Farben und kann für zwei Euro euch gehören. Dabei lehnt sich der Zusatzinhalt mit seinem Namen natürlich an den achten Teil der Film-Reihe Fast & Furious an, welcher kürzlich in den deutschen Kinos startete. Die Erweiterung "The Fate of the Furious" ist übrigens seit dem 4. April erhältlich.

