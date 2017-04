Umfrage unter Gamern: Grafik wichtigste Kaufentscheidung

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Zocker die Grafik eines Spiels am meisten schätzen. Erst danach folgen die Einflussfaktoren Spielmechanik und Geschichte.

Die Entertainment Software Association (ESA) fasst jährlich die Entwicklungen der amerikanischen Videospielbranche zusammen. Die Analysten werten dazu wirtschaftliche Entwicklungen aus, aber führen auch Befragungen mit Vertretern der Industrie und Konsumenten durch.

Eine Frage an die Spieler war, was sie denn dazu bewegt ein Spiel zu kaufen? Was beeinflusst ihre Kaufentscheidung am meisten? Und tatsächlich empfindet der Großteil der Befragten eine ansprechende Grafik als wichtigstes Kaufkriterium, dicht gefolgt vom Preis.

Erst anschließend folgen die Geschichte und die Spielbarkeit eines Produkts als überzeugende Argumente für ein Spiel. Ist damit das Phänomen "Grafikhure" doch weiter verbreitet als ursprünglich gedacht? Ist der Durchschnittszocker doch oberflächlich und achtet weniger auf die inneren Werte eines Spiels? Diese Fragen sollte jeder für sich selbst beantworten können.

(Bildquelle: ESA)

Übrigens bietet der Bericht der ESA für das Jahr 2017 noch weitere, spannende Einblicke in die Branche und zeigt beispielsweise auf, dass Frauen auf dem Vormarsch in Videospielen sind und welchen Einfluss Virtual Reality hat.

Den kompletten Bericht könnt ihr hier in englischer Sprache einsehen.

Ein Musterbeispiel: Horizon - Zero Dawn verbindet gleich mehrere Faktoren, die bei der Befrgaung als entscheidend eingeschätzt worden sind. Das bestätigt auch unser Test "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene".

Grafik ist am meisten gefragt in einem Spiel? Da kann Horizon - Zero Dawn punkten. Darüber hinaus gibt es eine spannende Geschichte, die ihr erleben könnt, sowie sinnvolle und technisch gut umgesetzte Spielmechaniken. Da passt ziemlich viel, was Zocker interessiert.