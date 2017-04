Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo schafft kontroverse Profitechnik ab

In der Neuauflage Mario Kart 8 Deluxe hat Nintendo offenbar einen Exploit ausgemerzt, der es fingerfertigen Spielern des „Wii U“-Originals erlaubte, sich einen klaren Geschwindigkeitsvorteil auf geraden Strecken zu verschaffen. Wie ein Youtube-Video zeigt, bringt die umstrittene Technik in der „Nintendo Switch“-Version jetzt eher einen Nachteil.

(Quelle: Youtube, Gamexplain)

Lange dauert es jetzt nicht mehr, dann dürfen sich Nintendo-Jünger wieder auf die Rennpisten des Pilzkönigreichs stürzen. Voraussichtlich in der kommenden Woche erscheint Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch – eine Neuauflage von Mario Kart 8, das bereits seit dem Jahr 2014 für die Vorgängerkonsole Wii U erhältlich ist. Wie der englischsprachige Youtube-Kanal Gamexplain in einem neuen Video demonstriert, hat sich Nintendo mit der Umsetzung für die neue Hardware aber offenbar einer „Mechanik“ angenommen, die zuvor von Spielern äußerst kontrovers diskutiert wurde.

So war es im „Wii U“-Original möglich, sich mit einer „Fire Hopping“ genannten Technik einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen. Hüpfte man nach einem erhaltenen Boost auf gerader Strecke mehrmals mit dem Fahrzeug hin und her, ließ sich besagter Boost länger ausnutzen – eine vorteilhafte Technik, die nicht leicht zu meistern ist und die so nie von Nintendo beabsichtigt war. Deswegen hat der Entwickler den Exploit in Mario Kart 8 Deluxe offenbar ausgemerzt, wie der Spieler von Gamexplain im Rennen gegen seinen eigenen Geist demonstriert.

Mario Kart 8 Deluxe erscheint voraussichtlich am 28. April 2017 für Nintendo Switch.

In Mario Kart 8 Deluxe werden virtuelle Rennfahrer zwar offenbar ohne das kontroverse „Fire Hopping“ auskommen müssen, dürfen sich dafür aber auf eine höhere Auflösung von 1080p, einen stark verbesserten Kampfmodus und alle bislang erschienenen DLCs freuen.