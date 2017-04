In den vergangenen Jahren war auch der Videospielmarkt einem Wandel unterlegen. Ein Analyst zeigt jetzt auf, wie sich die Beliebtheit der Genres über die Jahre hinweg entwickelt hat.

Added 2006 as a reference. pic.twitter.com/FtHYGOcvxJ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19. April 2017

Daniel Ahmad, der die Videospielbranche für das Unternehmen Niko Partners analysiert, gewährt über seinen Twitter-Auftritt regelmäßig einen Einblick in die Entwicklungen der Branche.

Jetzt hat er mal aufgezeigt, wie beliebt die einzelnen Genres bei den Käufern, zumindest in den USA, gewesen sind. Er vergleicht die Jahre 2016, 2015 und 2006. Vor allem im Vergleich zu 2006 zeigen sich besonders dramatische Veränderungen.

Denn während im Jahr 2006 Shooter eher noch im Mittelfeld rangierten, führt das Genre die Beliebtheitsskala der Jahre 2015 und 2016 an. Auch Adventures haben an Beliebtheit zugenommen, wenn auch nicht so deutlich. Ebenso leicht gestiegen über die Jahre sind die Vorlieben für Strategiespiele.

Verlierer sind die Genres Sport und vor allem Rennspiele in dieser Statistik.

Diese Entwicklung hat natürlich mehrere Gründe. Nicht nur, dass sich die Vorlieben der Spieler gewandelt haben, sondern auch der Umstand, dass das Spielangebot mittlerweile ganz anders aussieht als noch vor Jahren, gipfelt in diesen Zahlen.

Aber vielleicht ändert sich in diesem Jahr etwas daran. Denn 2017 gibt es endlich wieder ordentlich Material für virtuellle Raser. Details dazu erfahrt ihr aus dem Blickpunkt "Rennspiele 2017: Diese Raserspektakel erwarten euch".

