All Walls Must Fall: Taktik-Spiel im Berlin des Jahres 2189

Stellt euch vor, 1989 wäre die Mauer, die Deutschland jahrelang in die BRD und DDR geteilt hat, nicht gefallen. Stattdessen hat der Kalte Krieg nie geendet und beide Parteien bekämpfen sich über 150 Jahre lang mithilfe von Zeitmanipulations-Technik. Letztendlich führt das zu einem Nuklearschlag, der die Welt endgültig ins Chaos stürzt.

Das ist die Prämisse des Indie-Spiels All Walls Must Fall, welches vom Berliner Entwickler Inbetweengames stammt. Im Jahr 2189 schickt die eine Seite Zeitreise-Agenten nach Ost-Berlin, die herausfinden sollen, von wem der Nuklear-Angriff ausging und vor allem, wie man diesen verhindert. Aus der Iso-Perspektive bestimmt ihr die Handlungen eurer Agenten, während das Geschehen in pausierbarer Echtzeit stattfindet.

Die Entwickler versprechen, dass nicht alle Missionsziele in den prozedural generierten Leveln mithilfe von Gewalt gelöst werden müssen. Zur Sicherheit verfügen alle Agenten über entsprechend mächtige Zeitmanipulationsfähigkeiten.

Auf Kickstarter haben 1.402 Unterstützer für die Realisierung des Spiels 36.576 Euro gezahlt und damit das eigentliche Finanzierungsziel von 15.000 Euro deutlich übertroffen. Mit Vandalism, Drone Warfare, Bad Language und Discrimination wurden sogar vier Zusatziele erreicht. Noch ist aber nicht Schluss mit dem Crowdfunding.

Über die Spielwebseite könnt ihr weiterhin die Entwickler, die früher an Spec Ops - The Line und Dreadnought gearbeitet haben, unterstützen. Für 15 Euro erhaltet ihr einen Aktivierungschlüssel für die geplante "Early Access"-Version auf Steam, welche voraussichtlich im September 2017 erscheint.

Obwohl sich Crowdfunding auf dem absteigenden Ast befindet, können sich die deutschen Spieleentwickler noch nicht beklagen. Mit Highrisers hat es im vergangenen Jahr ein weiteres Spiel auf Kickstarter zur Komplettfinanzierung geschafft.

