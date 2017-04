Die Sims: Sex-Mod sorgt für reichlich Kohle

Die Lebenssimulation Die Sims bietet euch eine Modifikation, die sich ausschließlich auf Sex konzentriert. Der Produzent dieser Mod verdient sich eine goldene Nase damit.

Mit den Sims könnt ihr virtuell ein Leben führen, das ihr nach euren Wünschen gestaltet. Warum also nicht ein Leben als Sexgott beziehungsweise Sexgöttin führen? Das dachte sich auch ein Entwickler, der unter dem Pseudonym "Turbodriver" über Patreon eure wildesten Fantasien bei den Sims einbaut. Einen Link dazu können wir nicht zur Verfügung stellen, da die Mod explizites Material ermöglicht.

"Wicked Wohoo" heißt sein Projekt. Und dabei dreht sich alles nur um Sex. Ihr wollt einen Dämon begatten? Kein Problem. Der Dämon soll euch den Hintern versohlen? Warum nicht? Orgien in der Nachbarschaft? Auf geht's! Wicked Wohoo lässt keine Wünsche offen.

Und während die offizielle Spielreihe jugendfrei aufgestellt ist, so sind die Sex-Modifikationen das komplette Gegenteil. Die Mods sind recht detailverliebt und Verpixelungen gehören der Vergangenheit an.

So müsst ihr unter anderem bei der Erstellung eures Sims die Penislänge oder auch Körbchengröße eures Sex-Sims angeben, um mit der Hasenparty starten zu können.

Wicked Wohoo kommt so gut an, dass Turbodriver mehr als 4.000 Dollar pro Monat, also rund 3.700 Euro, mit seinen Modifikationen verdient.

In den offiziellen Erweiterungen von den Sims könnt ihr neue Klamotten, Häuser und mehr erleben. So ist es möglich, dass ihr Die Sims 4 auch als Vampir spielen könnt.

Auch ohne Sex-Mod geht es bei den Sims hoch her, erfahrt mehr aus dem Blickpunkt "Die Sims: 10 schräge Momente aus 16 Jahren".

Offizielle Erweiterungen der Sims bleiben schön brav. Eine Sex-Mod sorgt für Begeisterung und damit reichlich Kohle für den Modder dahinter. Und plötzlich wird aus dem jugenfreien Geplänkel ein knallharter Pornostreifen ... mit reichlich Stroh.