Ghost Recon - Wildlands: Dominator auch in den USA

Ghost Recon - Wildlands ist und bleibt ein Dauerbrenner. Auch in den USA ist das Spiel jetzt schon das erfolgreichste des noch jungen Jahres 2017.

Die NPD-Gruppe (via Neogaf) hat mal wieder ihre Marktanalysen veröffentlicht. Daraus wird deutlich, dass Ubisofts Shooter nicht nur das bestverkaufte Spiel im März 2017 ist, sondern auch insgesamt alle anderen Spiele hinter sich lässt.

Damit dominiert Ghost Recon - Wildlands nicht nur den europäischen, sondern auch den amerikanischen Markt.

Im März gelang es The Legend of Zelda - Breath of the Wild nicht, gegen Ubisofts Spiel siegen zu können. Links Abenteuer landet auf Platz Zwei in den Verkaufs-Charts für den Vormonat.

Ebenso verwunderlich ist der Umstand, dass sogar GTA 5 noch in den Top 10 der meistverkauften Spiele in den USA im März auftaucht. Sollte nicht bald jeder Zocker das Spiel haben?

In den Verkaufszahlen von Januar bis März 2017 rangiert neben Ghost Recon - Wildlands ein weiteres Ubisoft-Spiel ganz oben mit. For Honor reiht sich auf Platz Zwei der meistverkauften Spiele des Jahres ein.

Dabei sind For Honor und Ghost Recon - Wildlands innerhalb der Spielerschaft nicht unumstritten und müssen sich stets den Vorwurf mangelnder Abwechslung gefallen lassen. Aber irgendwie möchten viele Spieler dennoch ihr Geld dafür ausgeben. Dann, liebe Konsumenten, dürft ihr es euch aber auch sparen, die Foren mit Beschwerden vollzuschreiben. "Vote with your wallet" sieht anders aus.

Übrigens ist Ghost Recon - Wildlands nun schon die zweiterfolgreichste Franchise für Ubisoft. Denn bereits mit The Division schaffte das Unternehmen einen Bestseller, der Verkaufsrekorde brach. Doch auch dieses Spiel ist nicht unumstritten und deshalb taucht es auch in der Kolumne "Unsere Lowlights 2016: Das war richtig unknorke am Spielejahr" auf.

