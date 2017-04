Werdet zu einem Hexer: "Witcher School" in Polen bietet Ausbildung an

In Polen könnt ihr euch zu einem waschechten Hexer ausbilden lassen. Doch Vorsicht: Die Betreiber geben an, dass dieser Workshops nichts für Weicheier ist.

Ihr müsst zwar nicht an der gefährlichen Kräuterprobe teilnehmen, um ein Hexer im echten Leben zu werden, doch in der "Witcher School" fasst euch niemand mit Samthandschuhen an.

In dem "Live Action"-Rollenspiel erfahrt ihr nämlich eine Ausbildung. Von Kräuterkunde über Magie bis hin zu Schwertkampf erfahrt ihr, was es bedeutet ein Hexer zu sein.

Auf der Burg Moszna erlebt ihr die Ausbildung mit anderen Anwärtern und auch Anwärterinnen - richtig. Männer und Frauen können daran teilnehmen und zum Hexer werden. Vielleicht ist unter den Mädels eine zweite Ciri dabei?

Neben den Probanden, die für die Ausbildung zahlen, gibt es auch viele Schauspieler, die eine authentische Atmosphäre schaffen und als Minnesänger, Ausbilder, Kontrahenten und auch Monster dieses reale Rollenspiel bereichern.

Über die englischsprachige Seite dieses Angebots erfahrt ihr mehr dazu. Wer sich die Ausbildung nicht zutraut, kann dort auch einfach authentische Hexer-Kleidung kaufen.

