Orcs Must Die! - Unchained: Keys zu verschenken

Hoch die Hände, Wochenende! Ist ja nicht grad so als würde das Wetter dazu einladen, draußen rumzuspringen. Stattdessen ist es mal wieder an der Zeit, ein paar Orks gepflegt die Kauleiste zu polieren. Genau das könnt ihr in Orcs Must Die! - Unchained auch tun! Nicht nur ist das Spiel kostenlos auf Steam und PlayStation 4 zu haben (Free 2 Play), sondern Entwickler Robot Entertainment zeigt sich auch noch von der großzügigsten Seite und spendiert euch 3.000 Steam-Keys im Wert von jeweils 14 Euro!

Das könnt ihr mit dem Key freischalten:

Helden: Tundra und Smolder

Ausrüstung: Ice Amulet und Flame Bracer

Fähigkeit: Fire Sale

Fallen: Saw of Arctos x3

Stimmt euch schon mal mit dem Video ein und holt euch dann weiter unten gleich einen Key. Einfach nur anklicken, es gibt keine weiteren Bedingungen und Aufgaben, die ihr dafür erfüllen sollt. Warum? Weil wir euch lieben. <3

Im Video habt ihr schon gesehen, was brandneu ist: Der Sabotage-Modus. Darin finden sich Spieler zu Teams zusammen, um ihr Rift zu verteidigen. Die gegnerische Mannschaft ist auf der gleichen Karte unterwegs, jedoch in einem Parallel-Universum! Somit wechseln sich Verteidigung und Chaos stiften im schnellen Wechsel ab, Action ist hiermit garantiert!

Schluss mit dem Gelaber, her mit dem Key!

Ja, ist ja gut. Ein Klick auf den obigen Link, und schon gehört ein Steam-Key euch. Gültig sind die Keys bis zum 31. Dezember 2017.

Dann mal viel Spaß bei der groben Keile und ein schönes Wochenende!