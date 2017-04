Xbox Live Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im Mai

Wie jeden Monat versorgt Microsoft euch auch im Mai 2017 mit kostenlosen Spielen, vorausgesetzt ihr besitzt eine "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft.

Das sind die kostenlosen Spiele:

Giana Sisters - Twisted Dreams ist ein Jump'n'Run in dem ihr versucht als Giana eure Schwester Maria aus einer Traumwelt zu retten. Dabei könnt ihr euch in ein nettes blondes oder ein wildes rothaariges Mädchen verwandeln, um so durch insgesamt 23 Level zu rennen und zu springen.

Lara Croft und der Tempel des Osiris ist ein Action-Adventure, in dem ihr mit drei anderen Spielern kooperativ zusammenarbeiten könnt, um schlussendlich einen Schatz zu finden.

In Star Wars - The Force Unleashed 2 schlüpft ihr in die Rolle des Galen Marek, der von Dath Vader geklont wurde um seine Machenschaften zu unterstützen. Mit Laserschwert und Machtkräften bewaffnet flieht ihr jedoch schließlich aus der Einrichtung und seid auf euch allein gestellt. Nicht unbedingt ein Höhepunkt unter den "Star Wars"-Spielen, aber zumindest ist es kostenlos.

Lego Star Wars - Die komplette Saga vereint Lego Star Wars und Lego Star Wars - Die klassische Trilogie zu einem Komplettpaket, in dem ihr reichlich Objekte zusammenbauen könnt, aber natürlich auch Kämpfe mit Laserschwert und weiteren Waffen bestreiten müsst. Dass der Humor dabei nicht zu kurz kommt, verrät schon der Name "Lego".

Derzeit habt ihr übrigens noch die Möglichkeit, euch die kostenlosen Spiele im April zu sichern.

