In Sniper - Ghost Warrior 3 müsst ihr Geduld beweisen. Nicht etwa, weil ihr darauf lauert, dass ein Gegner in idealer Schussposition steht, sondern eher in Bezug auf Ladezeiten von bis zu fünf Minuten.

Das Spiel ist seit heute für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und die Spielredaktionen testen ausgiebig. Dabei ist unter anderem der Redaktion des englischsprachigen Magazins Gamespot aufgefallen, dass ihr ziemlich viel Geduld mitbringen müsst, bevor ihr überhaupt ins Spiel einsteigen könnt.

Denn es dauert ganze vier Minuten und 50 Sekunden, bis ihr vom Hauptmenü ins Spielgeschehen startet. In solch einer Zeitdauer können Speedrunner durchaus komplette Spiele abschließen.

Vielleicht hat es damit zu tun, dass Sniper - Ghost Warrior 3 jetzt den Ansatz einer offenen Spielwelt bietet, statt, wie bisher, eher linear abläuft, wie ihr auch aus der Vorschau "Sniper Ghost Warrior 3 - Kimme, Korn, Kill" erfahrt.

Immerhin zeigt sich wohl, dass die Ladezeiten deutlich kürzer ausfallen, wenn ihr einmal im Spiel seid. Also Schnellreisen und auch die Rückkehr nach eurem Ableben laufen deutlich rasanter ab und benötigen nur wenige Sekunden.

Das bestätigen auch die Entwickler von CI Games und meinen, dass nach einem doch etwas "unangenehmen" Start ins Spiel die Ladezeiten dann, wenn es mal läuft, wieder komfortabel sind.

Wer ein echter Scharfschütze ist, den sollten lange Ladezeiten sowieso nicht stören. Echte Scharfschützen verharren durchaus Stunden, um ein Ziel zu eliminieren.

In Sniper - Ghost Warrior 3 agiert ihr in Georgien. Euch bietet sich eine offene Spielwelt. Könnte das der Grund für lange Ladezeiten zu Beginn des Spiels sein? Vielleicht verkürzen künftige Patches die Wartezeit ja auch.