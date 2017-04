Laut Analyst: Konsolen werden nur noch bis 2020 exisiteren

Der Analyst Michael Pachter von Wedbush Morgan war noch nie dafür bekannt, seine Meinung - oder seine Analysen? - für sich zu behalten. Immmer wieder kommt er damit in die Schlagzeilen, kontroverse Äußerungen zu machen. Seine letzte Analyse betrifft nun das Konsolen-Geschäft.

In der 59. Episode seiner Youtube-Serie "Pachter Factor" hat der Analyst eine düstere Vorhersage für den Konsolen-Markt gemacht. So werden sich laut Pachter Firmen wie Sony oder Microsoft zukünftig den technologischen Gegebenheiten anpassen: Anstatt also Konsolen zu veröffentlichen, werden sie - wenn man Pachter glauben möchten - ihre Spiele auf Plattformen wie PCs oder Smartphones anbieten. Diese Gerätschaften wiederum würden die Spiele dann auf dem Fernseher streamen. In den nächsten zwei bis drei Jahren würden sich Sony oder Microsoft somit vom Konsolen-Modell verabschieden.

Dabei sollte jedoch nicht außer Ach gelassen werden, dass selbiger Pachter noch vor einem Jahre mutmaßte, dass 2020 eine neue Konsolen-Generation veröffentlicht würde. Ob er in der Zwischenzeit also einfach seine Meinung geändert hat, ihm vielleicht sogar Zahlen als Grundlage dienen. Oder er einfach nur ein schlechtes Gedächtnis hat - das wird wohl nur Pachter selbst wissen. Freilich handelt es sich auch nicht um die erste Prognose von Pachter, die ein Ende des Konsolenmarktes prognostizierte. Vielleicht ist aber auch die Nintendo Switch schon ein Vorgeschmack dessen, was die Zukunft bringen könnte. Schließlich handelt es sich bei dem Hybriden um ein mobiles Gerät, das ebenso ein Bild auf dem Fernseher darstellen kann.

Was erwartet ihr von der Zukunft des Konsolenmarktes? Würdet ihr euch eine Prognose wie die von Pachter wünschen, oder seid ihr mit dem jetzigen Zustand glücklich? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Konsolen gibt es schon seit langer, langer Zeit. Doch laut Pachter werden sie bald von der Bildfläche verschwinden. In der Bilderstrecke könnt ihr sehen, wie sich die Preise von Konsolen im laufe der Zeit verändert haben. Ob die Preise wohl bald in die Höhe schnellen, sollte es keine neuen Konsolen mehr geben?