Erinnert ihr euch an das Spiele-Jahr 1998? PlayStation, Sega Saturn und N64 rangeln sich um den Konsolenthron. Sony ist ganz frisch in der Rangelei dabei, macht dieses Jahr aber mit dem Videospiel-Segment riesige Umsätze. Die PS1 verkauft sich einfach blendend.

Das liegt auch - oder gerade - an den Spielen des Systems: Metal Gear Solid, Medievil, Parasite Eve - um nur einige zu nennen. Jetzt fragt ihr euch wohl, warum ihr euch an dieses goldene Jahr erinnert sollt? Na ja, das liegt daran, dass nun das englischsprachige Magazin Bloomberg berichtet, dass Sony dieses Jahr wohl an den Erfolg von 1998 anknüpfen kann.

Das erste Mal seit langer Zeit soll Sony nach Bloomberg wieder auf die hohen Einnahmen des Jahres 1998 kommen. Das zeigt auch dieser Graph, den Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners und Videospiel-Blogger, getwittert hat:

Here is a look at Profit/Loss of Sony's game division since 1996.



Guess when the PS3 came out. lol.



(Orange is forecast for this year) pic.twitter.com/88xAjJ2mur