Gog.com: Zahlreiche Horror-Spiele im Angebot

Horror-Fans aufgepasst: Auf der Online-Vertriebsplattform Gog.com finden sich derzeit im Haunted Horrors Sale zahlreiche Horror-Spiele im Angebot.

Um ein oder mehrere schaurige Videospiele euer Eigen nennen zu können müsst ihr nur ein Konto auf Gog erstellen. Rabattiert sind die Videospiele übrigens bis zu 90 Prozent.

Die unserer Meinung nach besten Angebote haben wir hier für euch zusammengetragen:

Bei The Cat Lady handelt es sich um ein dramatisches 2D-Erlebnis, bei dem ihr in die Rolle von Susan schlüpft. Einer Frau, die aufgrund von Depressionen einen Suizidversuch unternimmt, weshalb ihr als Spieler unter anderem in ihr Unbewusstes eintaucht.

Among the Sleep ist ein recht kurzes, aber intensives Erlebnis, bei dem ihr in die Haut eines Kleinkindes schlüpft.

Stasis ist ein "Point-and-Click"-Abenteuer im "Science Fiction"-Gewand. Als John Maracheck erwacht ihr aus einem künstlich erzeugten Koma in einem unbekannten Raumschiff, wo es zu überleben gilt.

Auch in Layers of Fear spielt das Unbewusste eine Rolle. Als unbekannter Künstler geht ihr im eigenen Haus der Vergangenheit auf die Spur.

In Outlast seid ihr in einer Nervenheilanstalt unterwegs, bei welcher die Patienten die Macht an sich gerissen haben. Einzig mit einer Kamera bewaffnet gilt es aus der Irrenanstalt zu fliehen. Übrigens ist zu dem Spiel kürzlich die Forsetzung Outlast 2 erschienen, welche auf Metacritic eine eher durchschnittliche Wertung erreicht.

Natürlich lassen sich noch viele weitere Angebote finden, die definitiv einen Blick wert sind. Der Haunted Horrors Sale dauert noch bis zum 1. Mai 2017 an.

Outlast bietet nicht nur reichlich viele Schockmomente, sondern auch jede Menge Gewalt. Auf welche teilweise entstellten Feinde ihr bei einem Durchgang durch das Irrenhaus stoßen werdet, seht ihr in der Bilderstrecke.